Сябитова раскрыла правду закулисья "Давай поженимся"

Вне проекта ведущие практически не общаются.

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" рассказала, как складываются взаимоотношения между ведущими "Давай поженимся" за пределами съемочной площадки. Оказалось, что за кулисами программы женщины практически не общаются. Инициатором такой схемы общения стала Лариса Гузеева.

"Все думают, что мы дружим. Не дружим", - заявила сваха.

В самом начале существования проекта Гузеева сказала, что перед камерами они могут драться, ругаться, обниматься и делать все, что угодно. Однако за пределами студии они не общаются.

"Когда смешивается личное с профессиональным, бабское включается. Я ей за это очень благодарна. Мы за счет этого и держимся", - призналась Сябитова.

При этом между Сябитовой и Гузеевой существует особая энергетика. На съемках пилотных выпусков актриса начала критиковать работу свахи. Слово за слово и между ними началась легкая перепалка, которая в итоге стала фишкой программы. Как оказалось, Гузеева запомнила тот момент, и именно после этого прониклась уважением к Сябитовой.

"Почему я тебя уважаю? Потому что ты наглая московская татарка, и ты тогда почему-то не испугалась", - поделилась сваха.

Ранее российская ведущая сравнила телевидение со снятым домохозяйками порно.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи