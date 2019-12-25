Российская ведущая сравнила телевидение со снятым домохозяйками порно

Она заявила, что раньше не было "подстав" на ТВ.

Телеведущая Елена Ханга раскритиковала современное российское телевидение. В интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" она сравнила его с порно, которое сняли домохозяйки.

Ханга призналась, что сегодня не смотрит телевизор. Она заявила, что раньше существовали хорошие "знаковые передачи" и не было "подстав" на ТВ. Сейчас же героями ток-шоу становятся актеры, а не реальные люди.

Для наглядности она привела "очень неприличный" пример. Ханга заявила, что больше всего просмотров в интернете набирает порно. Однако популярностью пользуются ролики не с накаченными актерами и изысканными грудастыми актрисами, а порно, снятое домохозяйками.

"Потому что они страшные, никакие, неуклюжие, все они делают не так, но они настоящие. И людям интересно смотреть настоящее", - заявила телеведущая.

Ранее мы писали, что победительница "Голоса 60+" отреагировала на скандал из-за голосования.

Фото: Instagram / lenakhanga