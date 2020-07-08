Свято-Троицкое кладбище в Петергофе признали памятником регионального значения

На нем хоронили людей до 1958 года.

Петергофское Свято-Троицкое кладбище включили в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Кладбище является частью историко-культурного ландшафта Петергофской дороги, который считается уникальным ландшафтно-градостроительным ансамблем XVIII-XIX веков.

Объект был открыт в 1786 году. Он расположился около петергофской слободы, в которой жили садовые рабочие, которые работали над парками и хозяйственными комплексами, и мастеровые, которые участвовали в строительстве и обслуживании императорской резиденции.

На кладбище были захоронены учитель Александра II Иван Шамбо, придворный доктор Александр Авенариус, писательница Надежда Хвощинская, историк и ученый Сергей Козлов, садовые мастера, военные, почетные жители города.

В XIX веке кладбище передали в ведение епархиального духовенства. На территории находились две церкви – Святого Праведного Лазаря и Святой Живоначальной Троицы. В 1941-1945 годах они были разрушены.

Кладбище несколько раз страдало от наводнений, в частности, 12 ноября 1903 года, когда множество могил размыло. На кладюище хоронили как минимум до 1958 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд принял меры предварительной защиты в отношении булыжного мощения на Шлиссельбургском шоссе.

Фото: КГИОП