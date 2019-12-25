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Священнослужители Выборга провели богослужения к Пасхе
Сегодня, 10:13
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Священнослужители Выборга провели богослужения к Пасхе

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Прошлой ночью прошел крестный ход.

В ночь с 18 на 19 апреля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Выборга прошли традиционные богослужения в честь праздника Светлого Христова Воскресения. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Крестный ход возглавил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. После полуночи были проведены уставные богослужения Пасхальной заутрени и Пасхальной Литургии. Затем прошла церемония освещения артоса, прозвучала молитва на освещение приношений. В завершение службы, архиерей поздравил с праздником всех жителей региона.

Напомним, что в Выборгском районе празднества прошли без участия жителей в связи с угрозой распространения COVID-19. К крестному ходу и другим традиционным мероприятиям были допущены только служители церквей и храмов. 

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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