Священника из Ленобласти за сутенерство приговорили к колонии

Епархия не планирует лишать его сана.

Священника храма в поселке имени Морозова Николая Киреева снова отправили в колонию по обвинению в сутенерстве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

В 2017 году суд Белоруссии приговорил его к 5,5 годам колонии за приготовление к организации проституцией. По данным правоохранителей, Киреев собирался отвезти двух женщин в РФ. В 2019 году мужчину доставили в Россию для отбывания приговора. Но Ленинградский областной суд отменил приговор, Киреев вышел на свободу.

Однако областная прокуратура это решение суда оспорила в кассации. И уже 30 сентября 2020 года Всеволожский городской суд снова признал иностранный приговор. Вина Николая Киреева в вовлечении четырех белорусок в занятие проституцией в России установлена. Священник из Ленинградской области приговорен к 1 году 11 месяцам колонии.

Выборгская епархия при этом не планирует лишать сана иерея Николая Киреева. Об этом "МБХ медиа" сообщил секретарь Выборгской епархии Дионисий Холодов. Там считают, что у этого обвинения нет неопровержимых доказательств.

Весной в Оренбургской области священника обвинили в педофилии.

Фото: Piter.TV