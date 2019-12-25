В Оренбургской области священника обвинили в педофилии

Священник свою вину не признает.

В Оренбуржье 40-летний священник обвиняется в педофилии в отношении троих несовершеннолетних.

ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Оренбургской области сообщает, что следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области. Речь идет об иеромонахе Клименте (Кораблеве).

По версии следствия, данный мужчина в 2019 году совершил ряд развратных действий в отношении 3х несовершеннолетних. Вину свою мужчина не признает и отказывается от дачи показаний.

На данный момент ведутся следственные действия, устанавливается причастность данного гражданина к другим аналогичным преступлениям. Мужчина судом арестован на 2 месяца.

Фото: Piter.TV