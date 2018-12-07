Священник в Молдове устроил драку прямо на похоронах (видео)

Он обиделся, что родственники пригласили священника из другого села.

В Молдове в селе Шальвирий Векь 20 июля священник Ион Зику устроил драку на похоронах. Видео в Facebook опубликовал паблик StopHam Moldova.

Все дело в том, что родственники усопшей выполнили ее последнюю волю и пригласили на ее отпевание священника из соседнего села. На похоронах появился обиженный священник, который, по словам местных жителей, был в состоянии алкогольного опьянения. Он обзывал всех людей и родственников усопшей матерными словами и посылал проклятия, даже попытался ввязаться в драку.

Сельский совет буквально через день решил выгнать священника и опечатать приход, пока Митрополия Кишинева не разберется в случившемся.

В прошлом году будущий священник избил соседа, который слушает Noize MC.

Видео: Faceboo/ StopHam Moldova