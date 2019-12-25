Священник рассказал, как дома освятить куличи и яйца к Пасхе

Важные советы на предстоящую Пасху дал председатель совета по культуре Петербургской епархии, иерей Илья Макаров. Как он рассказал 16 апреля порталу "Невские новости", существует способ освящения куличей, творожной пасхи и яиц к предстоящему празднику.
Макаров отметил, что к празднику над традиционными блюдами необходимо трижды пропеть или произнести пасхальный тропарь.
Его текст таков – "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!"
Затем всю праздничную трапезу нужно окропить святой водой и сказать: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа". В случае отсутствия святой воды все нужное на столе достаточно просто перекрестить. Священник призвал верующих не поддаваться унынию – одному из грехов.
Отметим, что из-за эпидемии коронавируса церковные службы в Петербурге будут проводиться без участия прихожан, однако запланированы прямые трансляции. В Ленинградской области службы должны пройти на территории храмов, но только на открытом пространстве.
Ранее мы публиковали советы РПЦ о том, как нужно было освящать дома вербы к Вербному воскресенью. В частности, необходимо прочитать или пропеть тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, а затем трижды окропить вербы святой водой и сказать: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".
Фото: Pixabay
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