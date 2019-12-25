Священник рассказал, как дома освятить куличи и яйца к Пасхе

Из-за эпидемии коронавируса пасхальные службы в Северной столице будут проводиться без прихожан.

Важные советы на предстоящую Пасху дал председатель совета по культуре Петербургской епархии, иерей Илья Макаров. Как он рассказал 16 апреля порталу "Невские новости", существует способ освящения куличей, творожной пасхи и яиц к предстоящему празднику.

Макаров отметил, что к празднику над традиционными блюдами необходимо трижды пропеть или произнести пасхальный тропарь.

Его текст таков – "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!"

Затем всю праздничную трапезу нужно окропить святой водой и сказать: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа". В случае отсутствия святой воды все нужное на столе достаточно просто перекрестить. Священник призвал верующих не поддаваться унынию – одному из грехов.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса церковные службы в Петербурге будут проводиться без участия прихожан, однако запланированы прямые трансляции. В Ленинградской области службы должны пройти на территории храмов, но только на открытом пространстве.

Ранее мы публиковали советы РПЦ о том, как нужно было освящать дома вербы к Вербному воскресенью. В частности, необходимо прочитать или пропеть тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, а затем трижды окропить вербы святой водой и сказать: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

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