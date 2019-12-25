Священник рассказал, что службы на Благовещение не отменили

Более того, в петербургском Князь-Владимирском соборе службы проходят каждый день.

Праздник, отмечаемый 7 апреля – Благовещение – планируют отметить, как обычно. Об этом 5-tv.ru рассказал настоятель санкт-петербургского Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин.

Протоиерей сообщил, что службы проходят каждый день, однако с соблюдением всех норм. Так, например, все дезинфицируется, крест не дают целовать прихожанам. Также священнослужитель отметил, что в храме очень много серебряных и медных предметов, а сами металлы являются антисептиками.

"Кроме того, у нас постоянно сжигается ладан, а ладан – это для вируса смертельно", – рассказал священник.

Напомним, что Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников. Считается, что в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына. Через девять месяцев появился на свет младенец Иисус.

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