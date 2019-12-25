Стало известно о заражении коронавирусом московских священников

Информацией поделились в Рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Вечером в воскресенье, 5 апреля, стало известно о заражении коронавирусом COVID-19 трех московских священников. Как отметили в "Интерфаксе" со ссылкой на рабочую группу при патриархе, ими стали:

– иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино,

– иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском,

– иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Кроме того, симптомы инфекции без официального диагноза на текущую минуту выявлены у протоиерея Георгия Бреева и иерея Дмитрия Карпова, которые служат в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы стали очевидцами крестного хода для избавления от коронавирусной инфекции в разных пригородах Петербурга – Пушкине и Зеленогорске. Некоторые из них поделились видеозаписями в соцсетях.

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