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arteliseev
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Священники объехали разные части Петербурга с иконой для избавления от коронавируса

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Газель со священнослужителями сопровождала машина ДПС.

Петербуржцы стали очевидцами крестного хода для избавления от коронавирусной инфекции в разных пригородах Петербурга – Пушкине и Зеленогорске. Некоторые из них поделились видеозаписями в соцсетях. О ходе в Зеленогорске Piter.tv рассказали очевидцы.

Точки маршрута напоминают крест, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу патриарха Кирилла. Икона, с которой священнослужители проехали, обычно находится в Благовещенском храме на 5-й Советской улице.

Ранее мы сообщили, что из пяти петербургских храмов будут вести онлайн-трансляцию богослужений.

Видео: "Пушкин - Царское Село | Павловск" / Вконтакте

Теги: карантин, коронавирус, петербург, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Стрелец Данил
Сегодня 21:45

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ----  https://nnna.ru/alco
 

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