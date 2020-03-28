Священники объехали разные части Петербурга с иконой для избавления от коронавируса

Газель со священнослужителями сопровождала машина ДПС.

Петербуржцы стали очевидцами крестного хода для избавления от коронавирусной инфекции в разных пригородах Петербурга – Пушкине и Зеленогорске. Некоторые из них поделились видеозаписями в соцсетях. О ходе в Зеленогорске Piter.tv рассказали очевидцы.

Точки маршрута напоминают крест, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу патриарха Кирилла. Икона, с которой священнослужители проехали, обычно находится в Благовещенском храме на 5-й Советской улице.

Ранее мы сообщили, что из пяти петербургских храмов будут вести онлайн-трансляцию богослужений.

Видео: "Пушкин - Царское Село | Павловск" / Вконтакте