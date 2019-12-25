Свод правил о проектировании конструкций из бетона дополнят и уточнят в РФ

Фибробетонные элементы получают широкое распространение в стране, особенно в сферах жилищного и дорожного строительства.

В России готовятся актуализировать свод правил "Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования". Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что для увеличения прочности в бетон добавляют специальные добавляют дисперсные волокна – фибры. К ним на сегодняшний день относятся такие материалы, как стекловолокно, полипропилен, полиамид, акрил, вискозу, нейлон, асбест, карбон, базальт и углероды. Заместитель Министра строительства и ЖКХ страны Сергей Музыченко уточнил, что подобные конструкции широко распространены, особенно в жилищном и дорожном строительстве, при изготовлении архитектурных элементов и фасадных панелей

Дополнение и уточнение требований свода правил позволит сократить излишние материальные и временные затраты при проектировании, а также обеспечить ещё большую безопасность зданий и сооружений. Сергей Музыченко, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ

После обновлений в своде уточнят требования к минимально допустимым значениям толщины фибробетона. Также будут актуализированы требования по определению индекса подкласса материалов с неметаллической фиброй по остаточной прочности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге наградили победителей конкурса "Лидер строительного качества-2022".

Фото: Строительный Петербург