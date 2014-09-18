В Петербурге наградили победителей конкурса "Лидер строительного качества-2022"

Экспертная комиссия выбирала лучшие строительные объекты по определенным критериям и строительные материалы.

В 2 номинациях участвовали 29 социальных и жилых объектов, а также 22 наименования строительных материалов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На минувшей неделе участников и победителей наградили. Конкурсантов поздравили Координатор Ассоциации "Национальное объединение строителей" по Петербургу Александр Вахмистров, заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний, председатель Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев.

Победителями стали:

В номинации "Лучший объект жилищного строительства":

СК "ЛенРусСтрой" (ЖК "ЛесART");

Объединение "Строительный трест" (ЖК "Наука").

В номинации "Лучший объект социального назначения":

Объединение "Строительный трест" ("Новосельская общеобразовательная школа")

В номинации "Лучший реализованный объект":

ЖК "New Time" (1-2 очереди) холдинга "РСТИ" (Росстройинвест)

Лучшим реализованным промышленным объектом государственного значения, по мнению комиссии, был выбран "Комплекс по испытаниям технологий и оборудования для средне - и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и иных целей атомной промышленности" АО "Трест № 68".

Гран-при в номинации "Лучший реализованный объект социального государственного значения" присвоили ООО "ПСБ "ЖилСтрой" с проектом социально-реабилитационного отделения временного проживания несовершеннолетних в Центральной библиотеки им. Маяковского.

В номинации "Лучший проект коммерческого строительства" гран-при разделили несколько компаний: СК "АТЛАС" (Бизнес-центр "ATLAS CITY") и АО "ПБ "Луч". Вторая компания реконструировала трамвайный парк №7.

Видео: Строительный Петербург