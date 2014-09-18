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В Петербурге наградили победителей конкурса "Лидер строительного качества-2022"

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Экспертная комиссия выбирала лучшие строительные объекты по определенным критериям и строительные материалы.

В 2 номинациях участвовали 29 социальных и жилых объектов, а также 22 наименования строительных материалов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На минувшей неделе участников и победителей наградили. Конкурсантов поздравили Координатор Ассоциации "Национальное объединение строителей" по Петербургу Александр Вахмистров, заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний, председатель Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев. 

Победителями стали: 

В номинации "Лучший объект жилищного строительства":

  • СК "ЛенРусСтрой" (ЖК "ЛесART");
  • Объединение "Строительный трест" (ЖК "Наука").

В номинации "Лучший объект социального назначения":

  • Объединение "Строительный трест" ("Новосельская общеобразовательная школа")

В номинации "Лучший реализованный объект":

  • ЖК "New Time" (1-2 очереди) холдинга "РСТИ" (Росстройинвест)

Лучшим реализованным промышленным объектом государственного значения, по мнению комиссии, был выбран "Комплекс по испытаниям технологий и оборудования для средне - и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и иных целей атомной промышленности" АО "Трест № 68".

Гран-при в номинации "Лучший реализованный объект социального государственного значения" присвоили ООО "ПСБ "ЖилСтрой" с проектом социально-реабилитационного отделения временного проживания несовершеннолетних в Центральной библиотеки им. Маяковского. 

В номинации "Лучший проект коммерческого строительства" гран-при разделили несколько компаний: СК "АТЛАС" (Бизнес-центр "ATLAS CITY") и АО "ПБ "Луч". Вторая компания реконструировала трамвайный парк №7. 

Видео: Строительный Петербург

Теги: конкурс, лидер строительного качества, награждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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