В Петербурге наградили победителей конкурса "Лидер строительного качества-2022"

В 2 номинациях участвовали 29 социальных и жилых объектов, а также 22 наименования строительных материалов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
На минувшей неделе участников и победителей наградили. Конкурсантов поздравили Координатор Ассоциации "Национальное объединение строителей" по Петербургу Александр Вахмистров, заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний, председатель Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев.
Победителями стали:
В номинации "Лучший объект жилищного строительства":
- СК "ЛенРусСтрой" (ЖК "ЛесART");
- Объединение "Строительный трест" (ЖК "Наука").
В номинации "Лучший объект социального назначения":
- Объединение "Строительный трест" ("Новосельская общеобразовательная школа")
В номинации "Лучший реализованный объект":
- ЖК "New Time" (1-2 очереди) холдинга "РСТИ" (Росстройинвест)
Лучшим реализованным промышленным объектом государственного значения, по мнению комиссии, был выбран "Комплекс по испытаниям технологий и оборудования для средне - и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и иных целей атомной промышленности" АО "Трест № 68".
Гран-при в номинации "Лучший реализованный объект социального государственного значения" присвоили ООО "ПСБ "ЖилСтрой" с проектом социально-реабилитационного отделения временного проживания несовершеннолетних в Центральной библиотеки им. Маяковского.
В номинации "Лучший проект коммерческого строительства" гран-при разделили несколько компаний: СК "АТЛАС" (Бизнес-центр "ATLAS CITY") и АО "ПБ "Луч". Вторая компания реконструировала трамвайный парк №7.
Видео: Строительный Петербург
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