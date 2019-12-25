Это Тыва, Алтай, Чукотка и Ненецкий автономный округ.

Свободными от коронавируса остаются четыре региона России. На данный момент в стране 81 регион, где зафиксировали COVID-19. Это следует из статистики, публикуемой оперативным штабом по борьбе с распространением новой инфекции.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нет в четырех регионах: в Тыве, в Республике Алтай, на Чукотке и в Ненецком автономном округе.

На данный момент в России за сутки зафиксировано 1154 случая заражения коронавирусом. Новых больных выявили в 43 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Теперь общее количество заразившихся в РФ составляет 7497 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве — их 697. В Петербурге — 69, в Московской области — 67. Среди регионов лидируют Брянская область, где 32 новых инфицированных, и Калининградская с 29 новыми заражёнными.

Ранее в Оренбурге коронавирусом заразился годовалый малыш.