Свистунок прилетел на Елагин остров

Самая миниатюрная речная утка в регионе прилетела в Петербург. Это чирок-свистунок. Павел Глазков поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что яркое оперение птицы выдает в ней самца.

Специалист утверждает, что такого элегантного представителя вида невозможно спутать с другими. У него красно-коричневое лицо с заметной зелёной полосой, проходящей через глаз. Утку называют свистунком за громкий свист - брачный призыв, которым привлекательный кавалер привлекает к себе потенциальных подруг. Самка отвечает ему обычным кряканьем. Однако свист самец издает весной, поэтому слышать его осенью весьма необычно.

Эта утка очень редко появляется в Петербурге: вероятно, свистунок сделал короткую остановку на Елагином острове, чтобы отдохнуть перед дальнейшим полетом на юг.

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