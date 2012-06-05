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Свыше тысячи пар из Петербурга планируют зарегистрировать брак в первую неделю свадебного сезона
Сегодня, 11:57
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Свыше тысячи пар из Петербурга планируют зарегистрировать брак в первую неделю свадебного сезона

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Сезон стартует уже сегодня, 1 мая.

В Комитете по делам ЗАГС в Петербурге рассказали, что в первую неделю свадебного сезона поженится планируют 1 169 влюбленных. В этом году сезон стартует 1 мая, связано это с праздником Красная горка. Именно в этот день после пасхальной недели церковь возобновляла венчание молодых. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник". 

Отметим, что в Петербурге наблюдается тенденция роста количества зарегистрированных браков. Показатель увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Ранее на Piter.tv: в ЗАГСе назвали топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге.

Фото: Pexels

Теги: загс, молодожены, пары, регистрация в мае, свадьбы, семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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