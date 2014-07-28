Половина из прибывших мигрантов приехали в страну с целью трудоустройства.

Свыше 6 млн мигрантов въехали в Россию за 2024 год. Об этом заявила на ПМЭФ начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, половина из прибывших мигрантов приехали в страну с целью трудоустройства. Среди общего числа приезжих большую часть представляют граждане Узбекистана (23,3%). Также в Россию приехали уроженцы Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

Ранее мы сообщали, что в Петербурге меняются правила работы МФЦ с иностранцами.

Фото: Piter.tv