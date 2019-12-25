Свыше 32 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

В это время 2982 человек находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки, 16 октября, в Петербурге обследовали на COVID-19 порядка 32 736 человек. Такие данные собрали в оперативном штабе "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что под наблюдением медиков остаются чуть меньше трех тысяч человек, 39 из них лечатся в обсерваторе, 1933 находятся на самоизоляции. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам коронавируса продолжают поступать вызовы: за сутки специалисты обработали 293 звонка.

С 5 октября 436 человек изъявили желание стать волонтерами, 284 из них уже аккредитованы и прошли обучение. Из 339 заявок на волонтерскую помощь выполнена уже 291. Помощь волонтеров можно оформить по телефону 88002003411.

Ранее мы писали, что депутат нашел в петербургском метро противовирусный плакат с ошибкой.

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