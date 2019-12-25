Депутат нашел в петербургском метро противовирусный плакат с ошибкой

В пятницу, 16 октября, депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил своим подписчикам в Facebook о странной находке в метро Северной столицы. Фото плаката поделилась петербурженка.
Внимание привлек противовирусный плакат с ошибкой: на нарисованном человечке неправильно надета маска.
Да, официальных правил, как носить маску, нет. Но Роспотребнадзор еще в начале 2020 года выпустил памятку, где говорилось, что "маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров".
отметил депутат.
Цивилев уточнил, что плакат выпустили комитет по здравоохранению, МИАЦ и Городской центр медицинской профилактики.
Ранее мы писали, что около 400 сотрудников Боткинской больницы переболели коронавирусом.
Фото: facebook.com/tsivilev2 ; Piter.TV
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