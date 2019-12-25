Депутат нашел в петербургском метро противовирусный плакат с ошибкой

На нарисованном человечке неправильно надета маска.

В пятницу, 16 октября, депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил своим подписчикам в Facebook о странной находке в метро Северной столицы. Фото плаката поделилась петербурженка.

Внимание привлек противовирусный плакат с ошибкой: на нарисованном человечке неправильно надета маска.

Да, официальных правил, как носить маску, нет. Но Роспотребнадзор еще в начале 2020 года выпустил памятку, где говорилось, что "маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров". отметил депутат.

Цивилев уточнил, что плакат выпустили комитет по здравоохранению, МИАЦ и Городской центр медицинской профилактики.

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Фото: facebook.com/tsivilev2 ; Piter.TV