Около 400 сотрудников Боткинской больницы переболели коронавирусом

Большинство сотрудников перенесли болезнь в легкой форме или бессимптомно.

Стало известно, что около 400 сотрудников Боткинской больницы переболели новой коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач больницы Денис Гусев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Отмечается, что коронавирусом болели не только медицинские работники, но и остальной персонал. Госпитализация потребовалась единицам. Специалист отметил, что случаев "тяжелого течения и летальных исходов среди медицинского персонала не было".

95% коек в Боткина загружены. Всего в корпусах на Миргородской улице и Пискаревском проспекте развернуто 1147 коек.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали еще 25 смертей от коронавируса.

Фото: Piter.TV