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Фестиваль джаза "Свинг белой ночи" пройдет в Петербурге с 5 по 7 июля
Сегодня, 10:56
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Фестиваль джаза "Свинг белой ночи" пройдет в Петербурге с 5 по 7 июля

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Вход на фестиваль свободный.

С 5 по 7 июля в Санкт-Петербурге состоится 31-й фестиваль джаза "Свинг белой ночи". Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Организатором мероприятия выступит Филармония джазовой музыки. В рамках фестиваля выступят ансамбль Давида Голощёкина, джаз-оркестр Георгия Гараняна, трио контрабасиста Сергея Васильева, гитариста Алексея Кузнецова, "Майнугин Бэнда", а также джазовый скрипач из Китая Чэнь Гуанюань и вокалистка, исполнительница босса-новы Габриела Бергалло из Аргентины.

Концерты пройдут 5 и 6 июля в Филармонии джазовой музыки, а 7 июля в 13:00 состоится гала-концерт у Михайловского замка. Вход на фестиваль свободный.

 Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовал капитальный ремонт театра "Буфф".

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: джаз, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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