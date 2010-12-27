На свидание с петербуржцем вместо девушки из соцсетей пришли три преступника

Они украли у молодого человека около 400 тыс.рублей.

Молодой человек пришел на свидание с девушкой из Интернета, но его встретили трое неизвестных и ограбили.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Петербуржец обратился 16-го июля в полицию Выборгского района. Он рассказал, что общался с девушкой в социальных сетях и договорился с ней о встрече около дома №26 по Искровскому проспекту. Вместо нее пришли трое мужчин. Они напали на 23-летнего молодого человека и заставили его отдать им почти 400 тысяч рублей.

Правоохранители проводят проверку по данному факту, а также устанавливают все детали инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за сутки в Петербурге угнали два Land Cruiser за 7 млн рублей.

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