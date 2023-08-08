Свежий трейлер Honkai Star Rail посвятили смертоносной и прекрасной Кафке

Обновление будет доступно для пользователей игры с 9 августа.

Создатели компьютерной игры Honkai: Star Rail выпустили в социальных сетях трейлер новой играбельной героини по имени Кафка. Персонажа авторы охарактеризовали как "прекрасную и смертоносную". Известно, что девушка является представителем электрического типа Пути Небытия. Она способна накладывать Шок на своих противников, нанося при этом врагам дополнительный периодический урон. Кафка появится в Honkai: Star Rail с 9 августа вместе с обновлением 1.2 "И бессмертие не вечно".

В новом трейлере Mortal Kombat 1 представили Рептилию и еще трех бойцов.

Фото и видео: YouTube / Honkai: Star Rail