Световые столбы в Петербурге и Ленобласти наблюдали морозной ночью 8 декабря

Природное явление можно наблюдать за счёт преломления световых лучей в шестиугольных чешуйках алмазной пыли.

В ночь на пятницу, 8 декабря, в связи с морозами на территории Петербурга и Ленобласти можно было наблюдать световые столбы. Необычное природное явление практически в экстремальных условиях снимали фотографы Telegram-канала "АстроФотоБолото".

Охотники за Авророй рассказали, что световой лес, или световые столбы, возникают при температуре -15/-16 градусов от ярких источников света. Поэтому их цвет всегда совпадает с цветом фонарей, однако на первый взгляд они могут находиться как будто бы вдали от источника. Это происходит за счёт преломления световых лучей в шестиугольных чешуйках алмазной пыли.

Отметим, что ночью температура в Северной столице опустилось до отметки -16,6 градуса, что стало рекордом за сезон. В Ленобласти столбики термометров и вовсе показали -27,7 градуса.

Ранее мы сообщили о том, что лёд сковал побережье Финского залива в Петербурге и Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное