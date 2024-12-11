Световые проекции появятся на домах в память о блокаде Ленинграда

Увидеть их можно будет с 18 по 27 января.

В память о блокаде Ленинграда с 18 по 27 января на фасадах городских зданий появятся световые проекции. Петербуржцы смогут увидеть события и атрибуты блокадного времени, архивные фотографии жителей осаждённого города — людей разных профессий и возрастов.

Инсталляции будут включаться в соответствии с графиком работы наружного освещения и будут размещены по девяти адресам: Московский пр., д. 91, 8-я линия В.О., д. 85, Большой пр. В.О., д. 70, Каменноостровский пр., д. 26–28, Шпалерная ул., д. 44, Кондратьевский пр., д. 14, наб. Обводного канала, д. 89, Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 16, Шушары, Новгородский пр., д. 10.

Отдельная группа проекций будет посвящена творчеству композитора Дмитрия Шостаковича, автора знаменитой Седьмой симфонии. В этом году исполняется 50 лет со дня смерти композитора, а также в этом году Ленинградской филармонии было присвоено его имя.

Ранее Piter.TV сообщал, что молодёжная акция "Блокадная муза" пройдет в центре Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга