Молодёжная акция “Блокадная муза” пройдет в центре Петербурга

У Дома Радио прочтут произведения поэтов блокадного Ленинграда.

Сегодня в центре Санкт-Петербурга, у Дома Радио на Малой Садовой улице, пройдет молодёжная патриотическая акция, посвященная 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в Комитете по печати.

В 15:00 начнется поэтический марафон "Блокадная муза". Участники акции на импровизированной сцене, оборудованной на автомобиле ГАЗ-АА, прочтут произведения поэтов блокадного Ленинграда.

В рамках мероприятия гости смогут осмотреть интерактивную выставку вооружения и предметов быта времён Великой Отечественной войны, принять участие в проекте "Ленточка Ленинградской победы" и попробовать горячую кашу из полевой кухни.

Почётным гостем акции станет ветеран-блокадник, участник снятия морской минной блокады, почётный работник Балтийского завода Николай Васильевич Спиридонов. Он поделится с молодёжью историей стойкости и веры, расскажет о работе в годы войны и даст напутствие ребятам.

Ранее Piter.TV сообщал, что Александр Беглов обратился к петербуржцам в годовщину прорыва блокады Ленинграда.

Фото: ВКонтакте / "Комитет по печати и взаимодействию со СМИ"