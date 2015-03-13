Площадь Ломоносова украсили световые проекции к 80-летию Ленинградской школы реставрации

С 2008 года День реставратора 1 июля отмечается в качестве официальной памятной даты Санкт‑Петербурга.

Новые световые проекции появились на фасадах зданий бывшего Министерства народного просвещения и Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, выходящих на площадь Ломоносова. Данные проекции подготовлены к 80-летнию Ленинградской школы реставрации, который будут отмечать 1 июля 2025 года. Об этом рассказали в Смольном.

Ленинградские архитектурно-реставрационные мастерские были организованы сразу после Великой Отечественной войны для восстановления разрушенных исторических зданий. Основным принципом работы была провозглашена научная реставрация. Ленинградская школа послужила образцом для развития многих реставрационных школ в России и за рубежом.

Для создания проекций были использованы фотографии из архива КГИОП. Они знакомят зрителей с реставрацией скульптур Адмиралтейства, фонтана "Самсон" в Петергофе, Большого Петергофского дворца, Гатчинского дворца, Казанского собора.

С 2008 года День реставратора 1 июля отмечается в качестве официальной памятной даты Санкт‑Петербурга.

В апреле портрет Императора Александра III украсил фасад дома на Шпалерной.

Фото: Смольный

Видео: Telegram/ Комитет по энергетике