Портрет Императора Александра III украсил фасад дома на Шпалерной

Инсталляция приурочена к празднованию 130-летия Русского музея.

Государственный Русский музей празднует большой юбилей – 130 лет. В честь круглой даты на брандмауэре одного из домов на Шпалерной улице включили световую проекцию с портретом Императора Александра III, – сообщают в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

В рамках празднования юбилея Русского музея на петербургских домах будут представлены в том числе и световые образы произведений именитых русских художников, наполняющие собой экспозицию музейного учреждения.

Торжественное включение проекции состоялось вечером 2 апреля. В нем приняли участие генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Александр Векслер.

Ранее мы рассказывали, что свыше 170 тысяч человек посетили выставку картин Виктора Васнецова в Русском музее.

Видео: Piter.TV