Свыше 170 тысяч человек посетили выставку картин Виктора Васнецова в Русском музее

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что пять крупнейших выставок русского искусства, организованные ведущими музеями страны, привлекли более 1 миллиона посетителей, сообщает ТАСС.
Наиболее популярной стала экспозиция "Передвижники" в Третьяковской галерее, собравшая более 343 тысяч зрителей с момента открытия 30 октября 2024 года. Это первое за последние 50 лет масштабное мероприятие, посвященное творчеству передвижников.
Выставка, посвященная 225-летию со дня рождения Карла Брюллова, привлекла более 334 тысяч посетителей. Экспозиция включила около 160 картин и 200-250 акварельных работ и рисунков, в том числе полотна, впервые представленные в России, и восстановленную картину "Последний день Помпеи".
Выставка "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" в Русском музее, представившая около 120 произведений художника, с конца декабря 2024 года привлекла более 176 тысяч человек. Выставка драгоценностей "Драгоценности! Блеск русского двора" в Историческом музее, открывшаяся в декабре 2024 года, собрала около 80 тысяч посетителей.
Экспозиция "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с 26 ноября 2024 года привлекла более 71 тысячи человек.
Любимова подчеркнула, что фонды федеральных музеев хранят более 20 миллионов уникальных артефактов, составляющих основу Музейного фонда Российской Федерации.
Фото: ВКонтакте / Русский музей
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