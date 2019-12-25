Свыше 170 тысяч человек посетили выставку картин Виктора Васнецова в Русском музее

Фонды федеральных музеев хранят более 20 миллионов уникальных артефактов, составляющих основу Музейного фонда Российской Федерации.

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что пять крупнейших выставок русского искусства, организованные ведущими музеями страны, привлекли более 1 миллиона посетителей, сообщает ТАСС.

Наиболее популярной стала экспозиция "Передвижники" в Третьяковской галерее, собравшая более 343 тысяч зрителей с момента открытия 30 октября 2024 года. Это первое за последние 50 лет масштабное мероприятие, посвященное творчеству передвижников.

Выставка, посвященная 225-летию со дня рождения Карла Брюллова, привлекла более 334 тысяч посетителей. Экспозиция включила около 160 картин и 200-250 акварельных работ и рисунков, в том числе полотна, впервые представленные в России, и восстановленную картину "Последний день Помпеи".

Выставка "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" в Русском музее, представившая около 120 произведений художника, с конца декабря 2024 года привлекла более 176 тысяч человек. Выставка драгоценностей "Драгоценности! Блеск русского двора" в Историческом музее, открывшаяся в декабре 2024 года, собрала около 80 тысяч посетителей.

Экспозиция "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с 26 ноября 2024 года привлекла более 71 тысячи человек.

Любимова подчеркнула, что фонды федеральных музеев хранят более 20 миллионов уникальных артефактов, составляющих основу Музейного фонда Российской Федерации.

Фото: ВКонтакте / Русский музей