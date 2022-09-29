На Новосмоленской набережной установили новую подсветку

В проекте используется тёплый свет, который создаёт эффект невесомости.

В год 285-летия Василеостровского района специалисты СПБ ГБУ Ленсвет преобразили фасады домов на Новосмоленской набережной. У воды засияла новая подсветка с эффектом невесомости. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты также завершили работы на Наличном мосту и мосту Кораблестроителей и оборудовали 6 лестничных спусков по обеим сторонам набережной. В общей сложности было установлено 20 светодиодных проекторов и 184 светильника.

В оформлении набережной использовали тёплый свет, который внешне придаёт лёгкость инженерным сооружениям.

Ранее мы сообщили о том, что Николаевский дворец украсили новой подсветкой.

Видео: Telegram / СПБ ГБУ Ленсвет