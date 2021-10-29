Световые проекции Цоя появятся 21 июня на Кондратьевском и Каменноостровском проспектах

Места для световых проекций были выбраны не случайно.

В ночь на 21 июня на Кондратьевском и Каменноостровском проспектах появятся световые проекции с Виктором Цоем. Их приурочат к юбилею легендарного рок-музыканта, передают в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

Так, они появятся на брандмауэре здания 14 по Кондратьевскому проспекту и в Петроградском районе на фасаде дома 26-28, литера А, по Каменноостровскому проспекту. В этом году Виктору Цою исполнилось бы 60 лет.

Места для световых проекций были выбраны не случайно. По архивным данным "Горэлектротранса", в самом начале своей творческой карьеры музыкант ездил на троллейбусе-"тройке" в студию звукозаписи, она была на Панфиловой улице в Доме юного техника.

В этой студии группа "КИНО" записала свой первый альбом. Троллейбус №3 курсировал в том числе по Кондратьевскому проспекту. В 1980-е годы Виктор Цой был кочегаром в котельной на улице Блохина, которую позже прозвали "Камчаткой".

Напомним, что украшение ограды около памятника Виктору Цою на углу проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого обрело смысл. Ее украсили ноты, которые представляют собой партитуру песни "Группа крови". Теперь желающие исполнить знаменитую песню могут играть по нотам с ограды.

Ранее в сквере Виктора Цоя установили новое освещение. Новую подсветку получил и памятник музыканту.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"