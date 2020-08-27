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По нотам на ограде у памятника Виктора Цою теперь можно сыграть "Группу крови"

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Памятник находится в Кировском районе.

Украшение ограды около памятника Виктору Цою на углу проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого обрело смысл. Ее украсили ноты, которые представляют собой партитуру песни "Группа крови". Об этом накануне сообщили в группе "Фонд "Памяти Виктора Цоя" в "ВКонтакте".

Инициатором и спонсором благоустройства стал член правления Фонда Юрий Жорно. Теперь желающие исполнить знаменитую песню могут играть по нотам с ограды. 

Отметим, что памятник Виктору Цою также был установлен при поддержке Жорно. Скульптура появилась в сквере в 2020 году. Место для нее было выбрано не случайно. Когда-то в Кировском районе музыкант жил и учился. 

Видео: ВКонтакте / Фонд "Памяти Виктора Цоя" / Юрий Жорно

Теги: группа крови, ноты, памятник виктору цою
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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