По нотам на ограде у памятника Виктора Цою теперь можно сыграть "Группу крови"

Памятник находится в Кировском районе.

Украшение ограды около памятника Виктору Цою на углу проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого обрело смысл. Ее украсили ноты, которые представляют собой партитуру песни "Группа крови". Об этом накануне сообщили в группе "Фонд "Памяти Виктора Цоя" в "ВКонтакте".

Инициатором и спонсором благоустройства стал член правления Фонда Юрий Жорно. Теперь желающие исполнить знаменитую песню могут играть по нотам с ограды.

Отметим, что памятник Виктору Цою также был установлен при поддержке Жорно. Скульптура появилась в сквере в 2020 году. Место для нее было выбрано не случайно. Когда-то в Кировском районе музыкант жил и учился.

Видео: ВКонтакте / Фонд "Памяти Виктора Цоя" / Юрий Жорно