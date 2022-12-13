На модернизацию светофоров в 3-х районах Петербурга выделили 216 млн рублей

Специалисты создадут новые нерегулируемые пешеходные переходы и установят Г-образные опоры.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил 3 тендера на модернизацию светофорных объектов во Фрунзенском, а также в Приморском и Московском районах города. Судя по данным портала госзакупок, общая начальная цена контрактов составляет 215,9 млн рублей.



Так, на работы во Фрунзенском районе намерены выделить 50,5 млн рублей. Специалисты модернизируют светофоры на Бухарестской улице и улице Димитрова, а также на Лиговском проспекте и набережной Обводного Канала. Кроме того, у дома 24 по проспекту Славы и дома 14/1 по Малой Балканской улице создадут нерегулируемые пешеходные переходы, а у дома 17 по проспекту Девятого Января возведут Г-образную опору.



В Московском районе модернизация затронет светофоры на Витебском проспекте и Варшавской улице. Новые пешеходные переходы появятся на улице Костюшко, Московском проспекте, Кузнецовской улице. Г-образные опоры для дорожных знаков установят на Московском проспекте и Быковской улице. В общей сложности на работы готовы выделить 75,3 млн рублей. Наконец, в Приморском районе состоится модернизация светофорных объектов на Комендантском и Коломяжском, а также на Богатырском проспекте.



Завершить все работы необходимо до 10 октября. Подать заявки на участие в аукционах можно будет до 28 марта в случае Приморского и Московского районов, а также до 29 марта (Фрунзенский район).



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Фото: Piter.TV