"Ленавтодор" возобновил поиск подрядчика на строительство обхода Мурино

Завершат работы до 15 ноября 2024 года.

ГКУ "Ленавтодор" совместно с комитетом по госзаказу Ленобласти объявил тендер на строительство второго этапа автодороги от КАД в обход Мурино и Новое Девяткино. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта, предлагаемая будущему подрядчику, составила 1,7 млрд рублей.

От дороги будет предусмотрен съезд с выходом на трассу "Санкт-Петербург – Матокса". Завершат работы до 15 ноября 2024 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 10 апреля.

Известно, что дорога будет четырёхполосной, а её протяжённость составит 10 км. Трасса будет начинаться от кольцевой развязки в западном Мурино и далее вдоль проспекта Авиаторов Балтики с заездом в деревню Лаврики. Напомним, что контракт на строительство развязки с КАД и круговой перекрёсток был заключён с компанией АО "ПО Возрождение": в дальнейшем его расторгли по согласованию сторон.

Фото: Правительство Ленобласти