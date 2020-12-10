На перекрестке Благодатной и Севастьянова ночью тушили светофор

Около часа ночи в четверг, 10 декабря, на перекрестке улиц Благодатной и Севастьянова вспыхнул светофор. Как рассказали в соцсетях очевидцы, причиной мощного пожара, из-за которого светофор начал напоминать полыхающий факел, стала проводка.
Пожарные прибыли к месту через пять минут, светофор довольно быстро потушили. Пострадавших, судя по всему, не оказалось.
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