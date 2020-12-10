На перекрестке Благодатной и Севастьянова ночью тушили светофор

Причиной пожара стала проводка.

Около часа ночи в четверг, 10 декабря, на перекрестке улиц Благодатной и Севастьянова вспыхнул светофор. Как рассказали в соцсетях очевидцы, причиной мощного пожара, из-за которого светофор начал напоминать полыхающий факел, стала проводка.

Пожарные прибыли к месту через пять минут, светофор довольно быстро потушили. Пострадавших, судя по всему, не оказалось.

Сгорел на работе пошутили петербуржцы

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти на трассе "Кола" фура наехала на лося.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"