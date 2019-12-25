В Лениобласти на трассе "Кола" фура наехала на лося

Теперь водителю фуры может грозить крупный штраф.

Вечером в субботу, 5 декабря, в Ленинградской области на трассе "Кола" фура наехала на лося. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях. Об этом сообщается в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в районе 70 км Мурманского шоссе. На кадрах видно, что фура сбила животное. Петербуржцы отметили, что неподалеку от аварии есть знаки, предупреждающие водителей о диких животных.

Теперь водителю может грозить штраф. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе Северной столицы вечером в субботу, 5 декабря произошла массовая авария. Из-за ДТП на дороге образовался затор, в котором "полторы" полосы движения не были доступны для водителей.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк