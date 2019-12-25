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На Приморском шоссе сбили лося
Сегодня, 19:50
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smirenny

На Приморском шоссе сбили лося

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Об этом сообщили в соцсети.

Вечером в воскресенье, 8 ноября, между Лисьим Носом и поселком Ольгино произошло ДТП, сообщили очевидцы.

Под колеса "Фольксвагена" попал лось. Свидетели происшествия отметили, что после столкновения животное еще дышало. Отмечается, что после виадука в Лисьем Носу есть дорожный знак, который предупреждает о появлении диких животных на дороге. Из-за инцидента на участке образовалась пробка. Пострадали ли пассажиры авто и водитель, неизвестно.

Ранее мы писали, что на  Дороге жизни "ГАЗель" насмерть сбила лося.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, дтп, сбили лося
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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