На Приморском шоссе сбили лося

Об этом сообщили в соцсети.

Вечером в воскресенье, 8 ноября, между Лисьим Носом и поселком Ольгино произошло ДТП, сообщили очевидцы.

Под колеса "Фольксвагена" попал лось. Свидетели происшествия отметили, что после столкновения животное еще дышало. Отмечается, что после виадука в Лисьем Носу есть дорожный знак, который предупреждает о появлении диких животных на дороге. Из-за инцидента на участке образовалась пробка. Пострадали ли пассажиры авто и водитель, неизвестно.

Ранее мы писали, что на Дороге жизни "ГАЗель" насмерть сбила лося.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте