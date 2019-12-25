Светофор преградил путь трамваю у перекрестка улицы Коллонтай и проспекта Солидарности

Трамваю №10 пришлось остановиться.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно о том, что упавший светофор преградил путь трамваю №10. Уличный поезд должен был продолжить движение через перекресток улицы Коллонтай и проспекта Солидарности, но из-за сложившейся ситуации не мог этого сделать. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях в шутку предположили, что "бедолага просто устал", ведь "в отличие от людей у светофоров не бывает выходных".

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе водитель "Мерседеса" сбил двух пешеходов.

Фото: vk.com/spb_toda