Светофор преградил путь трамваю у перекрестка улицы Коллонтай и проспекта Солидарности

В воскресенье, 9 февраля, стало известно о том, что упавший светофор преградил путь трамваю №10. Уличный поезд должен был продолжить движение через перекресток улицы Коллонтай и проспекта Солидарности, но из-за сложившейся ситуации не мог этого сделать. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
В комментариях в шутку предположили, что "бедолага просто устал", ведь "в отличие от людей у светофоров не бывает выходных".
Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе водитель "Мерседеса" сбил двух пешеходов.
Фото: vk.com/spb_toda
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