В Адмиралтейском районе водитель "Мерседеса" сбил двух пешеходов

Один из пешеходов доставлен в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

По информации УГИБДД по городу и области, примерно в 14:00 водитель "Мерседеса", 51-летняя женщина, не справился с управлением и наехал на двух пешеходов на тротуаре в районе дома №2 на набережной Новоадмиралтейского канала.

Женщину 47 лет с травмами средней тяжести госпитализировали в больницу №26, второго пешехода, 44-летнего мужчину, в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу.

Информации о состоянии водителя "Мерседеса" пока не поступало. Обстоятельства аварии выясняются.

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