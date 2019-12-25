В Адмиралтейском районе водитель "Мерседеса" сбил двух пешеходов

По информации УГИБДД по городу и области, примерно в 14:00 водитель "Мерседеса", 51-летняя женщина, не справился с управлением и наехал на двух пешеходов на тротуаре в районе дома №2 на набережной Новоадмиралтейского канала.
Женщину 47 лет с травмами средней тяжести госпитализировали в больницу №26, второго пешехода, 44-летнего мужчину, в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу.
Информации о состоянии водителя "Мерседеса" пока не поступало. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее мы писали, что на улице Маршала Говорова столкнулись два автомобиля.
Фото: pixabay.com
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