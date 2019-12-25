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В Адмиралтейском районе водитель "Мерседеса" сбил двух пешеходов
Сегодня, 16:15
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arteliseev

В Адмиралтейском районе водитель "Мерседеса" сбил двух пешеходов

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Один из пешеходов доставлен в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

По информации УГИБДД по городу и области, примерно в 14:00 водитель "Мерседеса", 51-летняя женщина, не справился с управлением и наехал на двух пешеходов на тротуаре в районе дома №2 на набережной Новоадмиралтейского канала. 

Женщину 47 лет с травмами средней тяжести госпитализировали в больницу №26, второго пешехода, 44-летнего мужчину, в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу. 

Информации о состоянии водителя "Мерседеса" пока не поступало. Обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее мы писали, что на улице Маршала Говорова столкнулись два автомобиля.

Фото: pixabay.com

Теги: дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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