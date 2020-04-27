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Во время ДТП на пересечении Богатырского и Планерной пострадал светофор
Сегодня, 9:51
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smirenny

Во время ДТП на пересечении Богатырского и Планерной пострадал светофор

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По предварительной информации, участники аварии не получили травм.

Накануне вечером в Приморском районе города, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улице, столкнулись два авто, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Вероятно, один из участников решил повернуть на Планерную улицу со второго ряда, что создало аварийную ситуацию: во время выполнения маневра в машину врезался второй участник ДТП, после чего он снес светофор. 

Повреждения получили машины и светофор, обошлось без пострадавших. 

Ранее мы писали, что покупка шкафа за 350 тыс. рублей привела к судебному разбирательству в Петербурге.

Фото: Pixabay

Теги: авария, дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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