Во время ДТП на пересечении Богатырского и Планерной пострадал светофор

По предварительной информации, участники аварии не получили травм.

Накануне вечером в Приморском районе города, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улице, столкнулись два авто, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Вероятно, один из участников решил повернуть на Планерную улицу со второго ряда, что создало аварийную ситуацию: во время выполнения маневра в машину врезался второй участник ДТП, после чего он снес светофор.

Повреждения получили машины и светофор, обошлось без пострадавших.

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