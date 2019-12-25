Вдоль Богатырского проспекта стало светлее и комфортнее

Специалисты установили на участке 78 новых светильников.

На Богатырском проспекте в Приморском районе Петербурга подключили к электроснабжению построенное уличное освещение. Как сообщили в пресс-службе "Ленсвета", тротуары и местные проезды на протяжении 1,2 км по обеим сторонам магистрали стали светлыми

На участке от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы установили 78 металлических опор и столько же светодиодных светильников, электроснабжение осуществляется по воздушной линии протяженностью свыше 3,5 км. Отмечается, что часть обновленного Богатырского проспекта находится вблизи станции метро "Пионерская", где теперь комфортнее следовать пешеходам. Светлее стало и вдоль жилых массивов.

Также известно, что в текущем году в Приморском районе достроили освещение на территории квартала 71А, ограниченного Шуваловским проспектом, Планерной и Глухарской улицами, проспектом Авиаконструкторов, а также квартала 55, ограниченного улицами Яхтенной и Оптиков, Туристской улицей, Богатырским проспектом. Весь Приморский район освещают свыше 26 тысяч фонарей.

Также мы сообщали, что на Зеленом мосту появляются исторические фонари.

Фото: Piter.TV