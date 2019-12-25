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Светлана Светличная назвала сына и внучку виновными в попытке отравить ее ртутью
Сегодня, 16:00
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nastya960

Светлана Светличная назвала сына и внучку виновными в попытке отравить ее ртутью

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Она планирует переписать завещание.

Советская и российская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, обвинила сына и внучку в попытке отравления ртутью. Об этом она рассказала в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Актриса рассказала, что сын и внучка покушались на ее жизнь. Светличная отметила, что после последнего визита внучки она нашла в своей квартире шарики ртути и почувствовала себя очень плохо.

Светлана Светличная считает, что сын, его жена и внучка хотят ее смерти, чтобы получить квартиру в центре Москвы. Актриса планирует переписать завещание, чтобы ее родственникам ничего не досталось.

Фото: Светлана Светличная - всегда свет/ ВК

Теги: актриса, ртуть, светличная
Категории: Лента новостей, Новости России,

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