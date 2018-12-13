"Не виноватая я...Он сам пришел": Светлане Светличной исполнилось 79 лет

Piter.TV вспоминает детали биографии в день рождения секс-символа СССР.

Детство и юность Светланы Светличной

Светлана родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (Армения). Так как ее отец был военным, семье часто приходилось переезжать. Семья у них была достаточно обеспеченна, поэтому с самого детства Света посещала драматические кружки и театральные студии.

В первый кружок маленькая Света пошла еще в детском саду в родном городе. Однако, в первый класс она пошла уже в Сумской области, где и пошла в другую студию. Школу Светлана оканчивала уже в Прибалтике. Несмотря на то, что с самого детства она посещала театральные студии, у нее не было уверенности в том, что она поступит в университет. Ее приободряла ее мама. Так Света сдала все экзамены и была зачислена на курс Михаила Ромма. Ее одногруппниками были Валерий Носик, Андрей Кончаловский и Галина Польских.

Фильмы со Светланой Светличной

Первую свою роль Светличная сыграла будучи студенткой. У нее была эпизодическая роль в телеповести Михаила Калика "Колыбельная". Первую главную роль она сыграла в фильме Татьяны Лиозновой "Им покоряется небо". После этого актриса исполняет образ Кати-русалки в кинобалладе "Чистые пруды", а потом сыграла телеведущую в комедии "Тридцать три" и маму в фильме "Не самый удачный день". Самой ее узнаваемой ролью стала съемка в фильме "Бриллиантовая рука". Она появилась в нескольких эпизодах и стала первой советской девушкой, которая исполнила стриптиз на экране. Сама Светлана говорила, что ей очень трудно было сниматься в этой сцене.

В 70-е годы актриса сыграла только две роли. Первую в сериале "Семнадцать мгновений весны", а вторую – в фильме "Место встречи изменить нельзя". Однако, в эти годы она много раз ездила на различные международные кинофестивали, ее фотографии часто мелькали в зарубежных СМИ.

80-е были отмечены в карьере Светланы Афанасьевны как еще менее востребованный период, а в 90-е карьера и вовсе приостановилась.

Большой работой уже в XXI веке стала главная роль в драме "Девушка и смерть" голландского режиссера Йоса Стеллинга. И вот совсем недавно она исполнила роль самой себя в сериале "Беловодье. Тайна затерянной страны", который должен выйти в 2019 году.

Личная жизнь Светланы Светличной

Еще на первом курсе она обратила внимание на Владимира Ивашова, который уже учился в институте. Пара сблизилась особенно после эпизода с поцелуем на генеральной репетиции "Казаков" по произведению Льва Толстого. Практически сразу после этого последовали признания в любви и свадьба. Сначала у супругов было все как в сказке, родился сын, а после начались обвинения, ревность и измены.

Во время съемок "Бриллиантовой руки" Светличная завела роман с Андреем Мироновым. Призналась в этом мужу, но он ее простил и сам не ушел к любовнице. После этого у них родился второй сын Олег. И семейная жизнь наладилась. Но бюджет семьи все уменьшался, денег не хватало, главе семьи пришлось пойти на стройку. Там он сильно подорвал свое здоровье и умер в 55 лет.

После у этого у Светличной был очень недолгий брак с бардом Сергеем Соколовским. В 2000-х актрису часто видели в компании молодых мужчин. Ей приписывали роман со стилистом Русланом Татьяниным и певцом Прохором Шаляпиным. Но сама артистка эти любовные связи не подтверждала. По ее словам, ей просто нравятся внимание и забота красивых мужчин.

В 2006 умирает ее сын Олег. По официальной версии, из-за алкоголизма. Однако, Светличная уверена, что здесь не обошлось без недругов. Сейчас, в свои 79 Светлана Светличная занимается гимнастикой и тщательно следит за собой. У нее уже есть внуки и даже правнуки.

Piter.TV присоединяется к поздравлениям. И желает артистке здоровья и долгих лет жизни.

Фото: открытые источники; скриншоты из фильмов; Светлана Светличная - всегда свет/ВК

Видео: YouTube