Певица Светлана Лобода развернула флаг Украины на концерте в Риге. Видео опубликовано в Telegram-канале исполнительницы.
Во время выступления Лобода достала флаг своей страны и подняла его на головой. Фанаты певицы встретили ее действия аплодисментами, свистком и криками поддержки. Лобода выразила благодарность жителям Риги за помощь и поддержку Украине и украинским беженцам.
Ранее Соловьев напомнил Лободе о том, что она зарабатывала на русскоязычных хитах.
Видео: Telegram / LOBODA
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