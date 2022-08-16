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Светлана Лобода развернула флаг Украины на концерте в Риге

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Фанаты певицы встретили ее действия аплодисментами, свистком и криками поддержки.

Певица Светлана Лобода развернула флаг Украины на концерте в Риге. Видео опубликовано в Telegram-канале исполнительницы.

Во время выступления Лобода достала флаг своей страны и подняла его на головой. Фанаты певицы встретили ее действия аплодисментами, свистком и криками поддержки. Лобода выразила благодарность жителям Риги за помощь и поддержку Украине и украинским беженцам.

Ранее Соловьев напомнил Лободе о том, что она зарабатывала на русскоязычных хитах.

Видео: Telegram / LOBODA

Теги: светлана лобода, украина, флаг
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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