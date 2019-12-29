Светлана Лобода выпустила новый клип

Певица изображает в нем инопланетянку.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на песню "Новый Рим", которая входит в альбом Sold out. Певица изображает в нем инопланетянку.

Премьера клипа состоялась 25 февраля. За сутки ролик собрал без малого 1 млн просмотров. Стоит отметить, что сценический костюм Лободы напоминает образы певицы Sia и Жанны Агузаровой. Странное существо размахивает ногами, руками и в итоге взрывается. В следующем кадре артистка уже выглядит как роковая диско-леди.

Не смотря на то, что клип, который снял знаменитый украинский режиссер Алан Бадоев, получился красочным и динамичным, большинству пользователей интернета он не понравился.

"Это так коронавирус попадает во все страны мира?" — поинтересовалась Лера Череднич.

"Так ждала клип, так как песня понравилась. Полное разочарование", — прокомментировала ASMR withLOVE.

"Самое худшее что может быть — эта песня. Вообще не хит ни разу. Зачем снимать клип?" — возмутилась Гибридова Надя.

"Ой, я ещё не доросла до такого высокого искусства...", — заявила Людмила Воробьева.

Ранее коллеги Владислава Листьева назвали имя предполагаемого убийцы.

Видео: YouTube / LOBODA