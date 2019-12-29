Коллеги Владислава Листьева назвали имя предполагаемого убийцы

Его озвучат в документальном фильме, приуроченном к 25-й годовщине смерти ведущего.

Коллеги популярного телеведущего Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года, анонимно назвали имя предполагаемого виновника преступления. Оно будет озвучено в документальном фильме Родиона Чепеля "Листьев. Новый взгляд". Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Чепель попросил коллег Листьева написать имя убийцы на бумажке и положить ее в коробку. В финальной части интервью режиссер зачитает эти записи.

Показ приурочен к 25-й годовщине смерти журналиста и посвящен расследованию его гибели. Двухсерийный фильм доступен для просмотра с 26 февраля на сервисе "Кинопоиск HD" с авторскими комментариями режиссера.

В съемках приняли участие Леонид Якубович, Александр Политковский, Леонид Парфенов и другие.

Напомним, генеральный директор ОРТ (теперь Первый канал) Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы. Ему два раза выстрелили в спину.

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Видео: YouTube / КиноПоиск Трейлеры