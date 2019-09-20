Светлана Хорунжая ушла из управления заказчика комитета по энергетике Петербурга

Чиновница занимала должность директора.

Светлана Хорунжая 17 августа ушла с должности директора "Управления заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса". По информации "Фонтанки", ее место занял экс-зам по ценообразованию, закупкам и внутреннему контролю Юрий Панкстьянов.

Как заметили в комитете по энергетике, Хорунжая ушла с должности после "успешного выполнения всех поставленных задач". Договор с чиновницей заключили в апреле прошлого года и продлили до 14 августа текущего. За время работы Хорунжая наладила взаимодействие с контрагентами, добилась экономии при торгах и заключении контрактов, внедрила инфосистему отслеживания качества всех этапов строительства объектов.

Юрий Панкстьянов до работы в комитете возглавлял департамент тарифной политики в ПАО "Россети".

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Фото: roscongress.org