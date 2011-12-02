Сверхлёгкие лодки набирают популярность у туристов в Петербурге

Повышение интереса к таким лодкам специалисты объясняют тем, что они позволяют туристам добраться до редко посещаемых мест, недоступных для сапов. Г

В Петербурге набирают популярность сверхлегкие лодки. Об этом сообщили представители завода "ТаймТриал" на экскурсии по производству для туроператоров, информирует пресс-служба комитета по развитию туризма.

"ТаймТриал" стал участником первого акселератора "Открытая промышленность" и провел уже шесть групповых экскурсий. Особой популярностью они пользуются у горожан, увлекающихся водным туризмом. Повышение интереса к таким лодкам специалисты объясняют тем, что они позволяют туристам добраться до редко посещаемых мест, недоступных для сапов. Главная особенность таких лодок - очень малый вес от 2 до 5 кг, что позволяет донести их до водоема, к которому сложно подъехать. При этом сапсерфинг в Петербурге продолжает стремительно развиваться.

В 2024 году на заводе были внедрены новые технологии по применению двустенного воздуходержащего материала. Это позволило сделать более быстроходные надувные катера и прочные паромы для перевозки людей и транспорта.

По мнению туроператоров, этот маршрут будет интересен всем любителям и профессионалам водного туризма, жителям и гостям города. Представители завода рассказывают не только о промышленных процессах, но и о сплавах. Можно получить массу полезной информации для подготовки к самостоятельным путешествиям по воде.

В Петербурге представлены практически все виды туризма, что позволяет городу быть притягательным круглогодично и повышает качество жизни горожан. Промышленный туризм - одно из активно развивающихся направлений, пользующееся популярностью у гостей всех возрастов. Это уникальная возможность заглянуть на производство, увидеть работу мастеров и даже что-то создать своими руками.

Ранее мы сообщили о том, что почти 5 млн туристов посетили Петербург с начала 2024 года.

Фото: Правительство Петербурга