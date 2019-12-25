Представитель Смольного рассказал, у скольких мундепов нашли ошибки в декларациях о доходах в этом году

Некоторые из них только получили предупреждение.

Администрация Петербурга сочла недостоверными или неполными сведения о доходах 41 муниципального депутата. Об этом на пленарном заседании в ЗакСе сообщил глава комитета территориального развития Андрей Чапуров.

Половина претензий была адресована депутатам представителям "Единой России". Из-за нарушений в декларациях досрочно лишили мандатов 14 депутатов, еще 9 получили предупреждения. В ближайшие время заседания местных советов рассмотрят еще 15 кандидатур.

Пяти муниципальным депутатам, которым ранее пришлось досрочно сложить свои полномочия, удалось обжаловать решение через суд, однако восстановились только двое.

Чапуров отметил, что у депутатов ЗакСа есть полномочия прописать в законе, какие нарушения считаются существенными, а какие — нет.

На этой неделе глава МО "Остров Декабристов" Владимир Барканов лишился своего мандата после обращения губернатора. Накануне местный совет МО "Гавань" единоглассно отказался лишать мандатов троих своих депутатов — Ольги Фаттуш, Елены Узкой и Артема Журавлева.

Фото: пресс-служба ЗакСа