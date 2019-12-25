Прокуратура потребовала убрать свалку на Витебском проспекте

Ведомство подало иск в суд к местной администрации.

Прокуратура Московского района Петербурга подала в суд иск к местной администрации. Как рассказали в пресс-службе ведомства, чиновники не позаботились о чистоте территории на Витебском проспекте.

Как выяснилось, южнее дома №101 корпус 2 по проспекту организована несанкционированная свалка. Сам земельный участок не предназначен для временного или постоянного хранения отходов. На месте прокуратура обнаружила промышленный и строительный мусор. Согласно иску, районная администрация обязана ликвидировать свалку. Заявление находится на рассмотрении.

Ранее петербургская прокуратура подтвердила незаконность свалки на территории Аграрного университета.

Фото: пресс-служба прокуратуры